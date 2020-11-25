Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений в Германии

Главная » Последние новости » Новости мира » Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений в Германии Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений в Германии

Закрыть Отправить

Силы специальных операций Украины объединились с силами США во время учений Combined Resolve 14

Командование специальных операций США в Европе объявило, что украинские спецподразделения вошли в состав боевой группы 2-й бронетанковой бригады армии США в Многонациональном объединенном центре по обеспечению готовности (JRMC) в Хоэнфельсе (Германия). Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Одним из первых заданий, которое необходимо было выполнить, стала интеграция украинских Сил специальных операций с вооруженными силами НАТО. «Я был прикреплен к Силам специальных операций Украины (UKRSOF) для обучения, консультирования и оказания помощи. Я был очень обеспокоен, смогут ли они интегрироваться с обычными вооруженными силами НАТО (NCF)», — сказал командующий ССО армии США.

Ранее сообщалось, что более 3500 военнослужащих со всего мира объединились для участия в учениях Combined Resolve 14 в JRMC в Хоэнфельсе (Германия), чтобы укрепить взаимодействие между странами-союзниками и странами-партнерами НАТО.

Читайте: Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море