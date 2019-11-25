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Reuters: Европейские полицейские блокировали интернет-ресурсы ИГИЛ

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Европейские полицейские блокировали интернет-ресурсы ИГИЛ

Европейские полицейские блокировали несколько интернет-ресурсов, используемых Исламским государством. Об этом сообщает Стефани ван ден Берг в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, это нанесло серьезный удар по боевикам ИГИЛ, распространяющим пропаганду в интернете. Согласно информации Европола, было закрыто большое количество учетных записей в социальных сетях и веб-сайтов

Reuters: Европейские полицейские блокировали интернет-ресурсы ИГИЛ

«Я не могу сказать, что это 100%. Однако мы будем наблюдать, как это повлияет на них. Им понадобятся огромные усилие, чтобы начать интернет-деятельность опять», — заявил представитель бельгийской прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

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В Европоле также сообщили, что сотрудничали с девятью крупнейшими интернет-платформами для противодействия пропагандистским операциям Исламского государства, в том числе с Google, Twitter, Instagram и Telegram.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 57

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