Как сейчас выглядит «Запретный город» -заброшенная военная база, которая не использовалась в течение 25 лет (ФОТО)

«Запретный город» — это военная база в восточной Германии, которую не трогали 25 лет.

В восточной Германии есть военная база, которую забросили 25 лет назад, информирует enovosty.com/news.

Известный как «Запретный город» вюнсдорфский комплекс в Цоссене — на расстоянии около 32 км от Берлина — восходит к началу 20-го века. Он использовался для размещения военнопленных во время Второй мировой войны. Стал штаб-квартирой Вооруженных сил Германии, и служил нацистским военным командным центром во время Второй мировой войны.

Советские войска захватили базу во время холодной войны. По одной из оценок, в ней жили 40 000 советских солдат, и это был крупнейший советский военный лагерь за пределами СССР. Восточные немцы, которые жили за пределами комплекса, не могли войти без специального разрешения, и назвали его «Запретный город».

Но советская оккупация базы закончилась после падения Берлинской стены в 1989 году и распада Советского Союза. К 1994 году последние солдаты покинули «Запретный город».

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Теперь, 25 лет спустя, базу почти не трогали, если не считать случайных экскурсий по разрушающейся достопримечательности.

Вот как выглядит военная база сегодня.