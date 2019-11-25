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Как сейчас выглядит «Запретный город» -заброшенная военная база, которая не использовалась в течение 25 лет (ФОТО)

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«Запретный город» — это военная база в восточной Германии, которую не трогали 25 лет.

В восточной Германии есть военная база, которую забросили 25 лет назад, информирует enovosty.com/news.

Известный как «Запретный город» вюнсдорфский комплекс в Цоссене — на расстоянии около 32 км от Берлина — восходит к началу 20-го века. Он использовался для размещения военнопленных во время Второй мировой войны. Стал штаб-квартирой Вооруженных сил Германии, и служил нацистским военным командным центром во время Второй мировой войны.

Советские войска захватили базу во время холодной войны. По одной из оценок, в ней жили 40 000 советских солдат, и это был крупнейший советский военный лагерь за пределами СССР. Восточные немцы, которые жили за пределами комплекса, не могли войти без специального разрешения, и назвали его «Запретный город».

Но советская оккупация базы закончилась после падения Берлинской стены в 1989 году и распада Советского Союза. К 1994 году последние солдаты покинули «Запретный город».

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Теперь, 25 лет спустя, базу почти не трогали, если не считать случайных экскурсий по разрушающейся достопримечательности.

Вот как выглядит военная база сегодня.

Огромная статуя Владимира Ленина, бывшего лидера Советского Союза, все еще стоит перед главным входом на заброшенную военную базу.

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Роман Робрук

Внутри краска потрескалась и отслоилась от стен и потолков, что резко контрастирует с декоративными украшениями на некоторых стенах.

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В этом бывшем офисе осталось множество артефактов, в том числе карты старого мира и мебель.

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В таких комнатах жили советские солдаты.

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Эта парадная лестница ведет на верхний этаж главного здания базы.

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Многие стены уже остались без обоев и покрыты растрескавшейся шелушащейся краской.

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База не использовалась с тех пор, как последние советские солдаты покинули ее в 1994 году.

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Эта комната на первом этаже главного здания ведет к статуе Ленина с видом на заброшенное футбольное поле.

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Эти стены с изображениями из советской эпохи, как ни странно, в основном не повреждены.

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Вид сверху с лестницы, уходящей вниз. Хотя перила сильно поржавели, можно увидеть тщательность и мастерство их создания.

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В университетском городке было несколько спортивных сооружений, в том числе бассейн. Чтобы попасть туда, нужно пройти через эту бывшую раздевалку.

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Бассейн, полностью без воды, остался замерзшим во времени. Можно  увидеть, как разделители дорожек все еще висят в воздухе.

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Помещение, в котором солдаты принимали душ после посещения бассейна.

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В этом театре проходили различные спектакли. Хотя в комнате очень темно, можно увидеть красивые украшения на потолке и относительно хорошее состояние театра по сравнению с другими угасающими уголками Запретного города.

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Автор: Оксана Ельченко
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