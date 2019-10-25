В Ираке протестующие сожгли здание администрации

Главная » Последние новости » Новости мира » В Ираке протестующие сожгли здание администрации В Ираке протестующие сожгли здание администрации

Закрыть Отправить

В Ираке протестующие сожгли здание администрации и офисы политических партий

Протестующие в Ираке сожгли здание администрации в провинции Дхи-Кар и офисы политических партий. Количество погибших в результате протестов возросло до 170 человек. Об этом сообщает» Shafaaq News, информирует enovosty.com/news.

Протесты начались еще в начале октября. Согласно официальной информации, в акциях протеста погибло около 170 человек, а ранения получили около 7000 человек. Иракцы требуют от правительства повышения социальных стандартов, создания новых рабочих мест, пресечения коррупции и проведения реформ по детенизации экономики.

Ранее сообщалось, что в провинции Мутанна демонстранты сожгли офис партии «Асаиба Ахла аль-Хака». Протестующие также подожгли штаб «Движения мудрости».

Читайте: В Сети обнародовано видео разгрома офиса Медведчука в Киеве