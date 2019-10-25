Reuters: В ЮАР хакеры заблокировали компьютеры горсовета

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В ЮАР хакеры заблокировали компьютеры горсовета.

В ЮАР хакеры заблокировали компьютеры городского совета Йоханнесбурга. Об этом сообщает Мфунеко Тояна в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Хакеры требовали от местных властей выкуп в форме биткойнов в обмен на активацию компьютеров и электронной почты сотрудников администрации. «Вы сидите на рабочем месте и вдруг на экране компьютера появляется сообщение о требовании денег. Вы пытаетесь выключить или перезагрузить компьютер, но ничего не получается», — рассказал сотрудник горадминистрации Нтахтис Модингване.

Чиновники заявили, что атака на компьютеры затронула коммунальные сервисные центры и электронные платформы. «Мы быстро отключили всю систему. Однако мы работаем круглосуточно, и система должна работать в выходные дни», — сказал сотрудник коммунального центра

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