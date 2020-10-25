Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения

РусУкр

Новости мира

25.10.2020 г.
21:19Режим Лукашенко не достоин беларусского народа, этот режим теряет власть, - Светлана Тихановская
20:00Индийский ювелир создал кольцо с наибольшим в мире количеством бриллиантов (ФОТО)
19:50В Минске силовики применили спецсредства для разгона протестующих - есть пострадавшие
17:00Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения
10:30На Шри-Ланке слоны пришли на мусорный полигон в поисках еды (ФОТО)
08:00В Дубае открылся самый большой фонтан в мире (ВИДЕО)
24.10.2020 г.
19:22Санкции США напугали партнеров «Северного потока - 2»: запуск вновь перенесли
Все новости мира

Аналитика

24.10.2020

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Realpolitik от турецкого султана Эрдогана выглядит не слишком затейливо, но достаточно эффективно. Выглядит это примерно так: агрессивно действуя сразу ...
23.10.2020

Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери

Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Украинская экономика продолжает нести тяжелые потери: экономическая активность резко сократилась, упала платежеспособность населения, снизилась инвестиционная ...
19.10.2020

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives ...

Последние новости

25.10.2020 г.
21:19 Режим Лукашенко не достоин беларусского народа, этот режим теряет власть, - Светлана Тихановская
20:48 Результаты экзит-полов местных выборов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре
20:33 На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко - экзит-пол
20:30 ВМС США использовали беспилотник для доставки груза на атомную субмарину
20:00 Индийский ювелир создал кольцо с наибольшим в мире количеством бриллиантов (ФОТО)
19:50 В Минске силовики применили спецсредства для разгона протестующих - есть пострадавшие
19:00 ВВС Италии приняли поставку истребителя Eurofighter Typhoon
18:00 Японские ученые выяснили, что возраст не влияет на восприимчивость к COVID-19
17:00 Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения
16:00 Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету
14:00 Ученый-вирусолог назвал самых опасных переносчиков COVID-19
13:40 Местные выборы в этом году являются одними из самых сложных в истории, - ЦИК
13:20 Стало известно, кто разработает истребитель шестого поколения для ВВС США
12:45 Украина перешла на зимнее время: советы и рекомендации от медиков
12:04 Местные выборы-2020: украинцам напомнили, что нужно взять с собой для голосования
11:30 Выведенный из арсенала ВВС США F-117 сфотографировали с близкого расстояния (ФОТО)
11:00 ТОП машин, которые оказались самыми неудобными при эксплуатации в городе
10:30 На Шри-Ланке слоны пришли на мусорный полигон в поисках еды (ФОТО)
08:30 Украина отправила на экспорт 10 миллионов тонн пшеницы
08:00 В Дубае открылся самый большой фонтан в мире (ВИДЕО)
07:30 С аукциона собираются продать самый необычный автомобиль в мире (ФОТО)
24.10.2020 г.
19:22 Санкции США напугали партнеров «Северного потока - 2»: запуск вновь перенесли
19:20 Общественный порядок в Киеве во время выборов будут охранять 8 тысяч полицейских, - Кличко
19:15 Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика
13:07 Турция имеет такое же право участвовать в решении проблемы в Нагорном Карабахе, как и РФ, - Эрдоган
13:03 Brabus показала новую «ракету»: 900-сильную версию лифтбека Mercedes-AMG GT
13:00 Закрытие Youtube-канала Медведчука – агония американцев, - эксперт
12:14 В России выявили 16 521 случай COVID-19 за сутки. Общее число заболевших приблизилось к полутора миллионам
11:55 Подачи воды до полной деоккупации в Крым со стороны Украины не будет, - Резников
11:19 Вторая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID-19
10:52 Министр обороны Турции заявил в НАТО о поддержке Азербайджана
10:27 Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевым: Генерал-майор отстранен от выполнения своих обязанностей
10:09 Фото дня: Субботнее утро в Киеве - многолюдная очередь на тест на Covid-19 (ФОТО)
09:53 Тележка «Кравчучка» стала модным молодежным трендом
09:06 СМИ, распространяющие фейки о Медведчуке, понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством
07:20 Чистый отток капитала из России приближается к рекорду - СМИ
23.10.2020 г.
23:39 Курьез: жительнице Канады вместо бургера доставили два пакетика кетчупа (ФОТО)
23:18 «100% ложь», - Навальный о словах Путина, что тот помог отправить его за границу
19:15 Пример Нагорного Карабаха показал, что временное прекращение огня на Донбассе является очень условным, - Алексей Кущ
18:46 Сенаторы написали Помпео письмо с требованием ввести санкции против РФ
18:06 Государство пакует карманы внешних кредиторов, но при этом не может обеспечить людей масками для защиты от COVID-19, - Кущ
17:39 "Может у него на китайском написано?": Две разные Германии Путина рассмешили соцсети
17:21 Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков
16:43 Урожай 2020 в Украине: Озвучены актуальные цифры и лидеры
16:33 4 сценария борьбы с Covid-19: Чего ждать украинцам в худшем случае
16:07 "Поплавский курит в стороне": Олег Ляшко заставил сеть "рыдать" дебютным клипом
15:43 Си Цзиньпин пообещал «сокрушительный удар» за попытки расколоть Китай
15:43 "Не может быть справедливой Европы без независимой Украины": Туск сделал важное заявление и перешел на украинский язык
15:04 США ударили авиацией по Сирии: убиты несколько главарей "Аль-Каиды"
14:58 Больше 100 гривен за пачку: В Украине дорожают сигареты
14:34 Министр обороны Армении прибыл в Карабах, чтобы лично возглавить оборону - СМИ
14:26 В Киеве задержали студента, осквернившего Аллею Героев Небесной Сотни (ФОТО, ВИДЕО)
14:14 Конституционный суд Польши запретил проводить аборты из-за неизлечимой болезни плода - Associated Press
14:12 Надежда для мира: Ученые рассказали об идеальной вакцине от COVID-19
12:59 Стало известно, как неандертальцы строили лодки
12:29 На Грецию обрушился смерч (ВИДЕО)
12:09 Дания ожидает поставки истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II
11:58 Франция усиливает комендантский час на фоне второй волны COVID-19, - Reuters
11:29 Эверест закрыли для туристов
11:07 В Украине продолжает стремительно расти число инфицированных COVID-19
Все новости »

Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения

Главная » Последние новости » Новости мира » Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения
 
Печать Отправить на почту

 

 

Polska Grupa Zbrojeniowa объявила, что прототип новой польской боевой машины пехоты, широко известной как Borsuk, прошел серию испытаний.

Согласно пресс-релизу компании, Borsuk уже прошел несколько испытаний, в том числе учения с боевой стрельбой в сентябре 2020 года на полигоне Дравско-Поморское воеводство, информирует enovosty.com/news.

«Borsuk, а точнее его первый прототип, вооруженный башней ZSSW-30, отправился на «охоту» в Дравско. Мы не уполномочены сообщать о результатах проведенных на данном этапе проверок и испытаний, однако могу с гордостью сказать, что мы полностью удовлетворены первыми результатами нашей работы. И Borsuk, и ZSSW-30 являются лучшими существующими примерами того, как инвестиции в национальные компетенции приносят впечатляющие результаты», — сказал Бартломей Зайонц, генеральный директор Huta Stalowa Wola SA.

Как отметили в компании, целью этого проекта является разработка новой боевой машины пехоты (БМП), которая будет выступать в качестве базового компонента будущих модулей батальона вместе с документацией на изделие.

После завершения испытаний новая машина будет иметь тактико-технические параметры, определяемые условиями, преобладающими на современных полях сражений, а также новейшими и передовыми технологиями строительства плавающей БМП.

Читайте: Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету

Borsuk сможет преодолевать водные преграды на плаву, будет обладать высокой маневренностью, сможет работать в различных условиях местности и атмосферных условиях с гарантированным надлежащим уровнем баллистической и противоминной защиты. Строительство новой БМП позволит перевозить пехотные группы, а также установить основные системы стрельбы с орудия калибра 30-40 мм, интегрированного с ППК.

В башне ZSSW-30, произведенной с использованием возможностей польской промышленности, используются решения, разработанные внутри страны, включая, помимо прочего, системы прицеливания и оптические системы производства PCO, а также интегрированную пусковую установку противотанковых управляемых ракет Spike производства Польши.

Новый Borsuk с системой ZSSW-30 должен заменить устаревшие машины BWP-1 в Вооруженных силах, а система ZSSW-30, интегрированная с пусковой установкой противотанковых управляемых ракет, будет использоваться в качестве вооружения для боевых машин пехоты и колесных бронетранспортеров сухопутных сил.

Читайте: Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 2153

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Все статьи





Читайте также

Американский дрон пятого поколения на шаг ближе к первому полету
 Стартовала сборка прототипа новейшего боевого вертолета для армии США
В Южной Корее показали прототип новейшего истребителя KF-X (ФОТО)
 У Мережі з'явилося неймовірне відео прототипу вертольота-розвідника Bell 360 Invictus
В Сети появилось невероятное видео прототипа вертолета-разведчика Bell 360 Invictus
 Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь БМП (ФОТО)
Армия США начала испытания новейшей боевой машины Bradley с новой системой подвески
 Компания Geely тестирует новый седан Geely-Volvo

Армия

Штурмовые винтовки "Форт-221" и "Форт-224"
Пулемет «Форт-401»
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Самолет Ан-178
Вся армия    >>

Персоны

Кужель
Александра
Боголюбов
Геннадий
Алекперов
Вагит
Марченко
Оксана
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Коммерческий директор АО «Днепразот» Андрей Пустовойт: Повышение тарифа на транспортировку газа остановит предприятие и спровоцирует «эффект домино» в экономике страны

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ) (13452)

Пассажирка киевского метро устроила зажигательные танцы и "взорвала" Сеть (ВИДЕО) (5282)

В Украину возвращается бабье лето (4670)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Don against Joe


help




bigmir)net TOP 100

 