Польша тестирует боевую машину пехоты нового поколения
Polska Grupa Zbrojeniowa объявила, что прототип новой польской боевой машины пехоты, широко известной как Borsuk, прошел серию испытаний.
Согласно пресс-релизу компании, Borsuk уже прошел несколько испытаний, в том числе учения с боевой стрельбой в сентябре 2020 года на полигоне Дравско-Поморское воеводство, информирует enovosty.com/news.
«Borsuk, а точнее его первый прототип, вооруженный башней ZSSW-30, отправился на «охоту» в Дравско. Мы не уполномочены сообщать о результатах проведенных на данном этапе проверок и испытаний, однако могу с гордостью сказать, что мы полностью удовлетворены первыми результатами нашей работы. И Borsuk, и ZSSW-30 являются лучшими существующими примерами того, как инвестиции в национальные компетенции приносят впечатляющие результаты», — сказал Бартломей Зайонц, генеральный директор Huta Stalowa Wola SA.
Как отметили в компании, целью этого проекта является разработка новой боевой машины пехоты (БМП), которая будет выступать в качестве базового компонента будущих модулей батальона вместе с документацией на изделие.
После завершения испытаний новая машина будет иметь тактико-технические параметры, определяемые условиями, преобладающими на современных полях сражений, а также новейшими и передовыми технологиями строительства плавающей БМП.
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Borsuk сможет преодолевать водные преграды на плаву, будет обладать высокой маневренностью, сможет работать в различных условиях местности и атмосферных условиях с гарантированным надлежащим уровнем баллистической и противоминной защиты. Строительство новой БМП позволит перевозить пехотные группы, а также установить основные системы стрельбы с орудия калибра 30-40 мм, интегрированного с ППК.
В башне ZSSW-30, произведенной с использованием возможностей польской промышленности, используются решения, разработанные внутри страны, включая, помимо прочего, системы прицеливания и оптические системы производства PCO, а также интегрированную пусковую установку противотанковых управляемых ракет Spike производства Польши.
Новый Borsuk с системой ZSSW-30 должен заменить устаревшие машины BWP-1 в Вооруженных силах, а система ZSSW-30, интегрированная с пусковой установкой противотанковых управляемых ракет, будет использоваться в качестве вооружения для боевых машин пехоты и колесных бронетранспортеров сухопутных сил.
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Источник: Defence-blog