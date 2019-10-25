Медицинские эксперименты и принудительные аборты: что происходит в китайских лагерях для мусульман

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Сайрагуль Сауитбай, женщина из числа этнических казахов, бежавшая из печально известных китайских лагерей для интернированных, в которых содержатся многие мусульманские этнические меньшинства, рассказала обо всем, что там происходит

В сюжете Дэвида Ставру из «Haaretz» Сайрагуль Сауитбай, мусульманка казахского происхождения, описывает свое содержание в Синьцзяне, печально известном китайском лагере «перевоспитания». Сауитбай говорит, что была свидетелем бесчеловечных злодеяний. Сейчас женщина получила убежище в Швеции, информирует enovosty.com/news.

До задержания Сауитбай, ее муж и двое детей смогли сбежать из дома через границу с Казахстаном. Но Сауитбай не смогла присоединиться к ним, и в 2017 году она была отправлена ​​в лагерь «перевоспитания».

«Они наказывали заключенных за все»

Казахи являются лишь одним из тюркских мусульманских этнических меньшинств, содержащихся в трудовых лагерях в Синьцзяне, Китай. В последнее время бедственное положение этнических уйгуров в этой части Китая привлекло внимание международного сообщества. Независимая группа “Китайский трибунал” в сентябре представила в ООН свои выводы о том, что Китай извлекает и продает органы представителей религиозных и этнических меньшинств. В китайских «лагерях перевоспитания» сейчас находятся более полутора миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств.

Сауитбай описала ужасные условия во время ее содержания под стражей, в том числе неадекватное медицинское обслуживание и отсутствие гигиены. Заключенных мусульман заставляли есть свинину, пищу, которая считается запрещенной в исламе.

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По оценкам Сауитбай, в лагере находилось около 2500 заключенных, в возрасте от 13 до 84 лет, и из разных слоев общества.

«Заключенных наказывали за все», — говорит Сауитбай . «Любой, кто не выполнял их правила, был наказан. Тех, кто не выучил китайский язык или кто не пел песни, также наказывали».

Медицинские эксперименты, принудительная контрацепция и многое другое

Сауитбай рассказывает, что была свидетелем группового изнасилования в лагере. Также, над заключенными проводились медицинские эксперименты; их заставляли принимать таблетки и делали уколы, но не говорили правду о том, для чего именно проводились эти медицинские процедуры.

О принудительных абортах и ​​контрацептивах также сообщалось в газете «Вашингтон пост» и «Haaretz». Рукие Перхат, 31-летняя уйгурская студентка, изучающий ислам, является одной из нескольких женщин, которые сообщили, что были вынуждены сделать аборт во время пребывания в лагерях. Перхат сказала The Post, что ее неоднократно насиловали китайские охранники; она дважды была беременной, и обе беременности принудительно прервали.

Китайское правительство заявило, что сообщения о зверствах не соответствуют действительности, и что тюремные лагеря являются образовательными и профессиональными центрами, которые помогают государству в борьбе с терроризмом. Ранее в этом году китайские официальные лица заявили, что большинство заключенных в Синьцзяне были освобождены.