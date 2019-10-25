Китай хочет лишить США всех стратегических портов

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Крупные инвестиции Китая в иностранную инфраструктуру частично направлены на то, чтобы запретить США использовать стратегически важные порты

В этом месяце представители министерства обороны предупредили законодателей, что Пекин планирует использовать экономические рычаги для блокирования ВМС США от передовых портов, информирует enovosty.com/news.

«Их единственное стремление состоит в том, чтобы поднять свой собственный статус и возможности в глобальном масштабе», — сказал Чад Сбрагия, заместитель помощника министра обороны Китая, в четверг на слушаниях в подкомитете House Transportation.

Сбрагия сообщил, что Китай может использовать свои экономические рычаги для блокирования ВМС США от передовых портов. Его показания подчеркнули опасения, что инициатива китайского президента Си Цзиньпина направлена ​​на то, чтобы дать преимущество китайским вооруженным силам, если Соединенные Штаты попытаются развернуть войска в Индо-Тихоокеанском регионе.

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12-й танк Абрамс M1A2, принадлежащий 2-й бронетанковой бригаде, 1-й кавалерийской дивизии, в порту Флиссинген, Нидерланды, для спуска на низкокалиберное судно для транспортировки, 12 октября 2019. Армия США / сержант Кайл Ларсен

Китайские государственные компании инвестируют в порты по всему миру в рамках так называемого Морского шелкового пути, который, как утверждает Си, «соответствует интересам всех стран». Администрация президента Трампа расценивает эту инициативу как «хищнический» план кредитования, поскольку Китай предоставляет кредиты обнищавшим странам, а затем получает контроль над ключевыми портами и железными дорогами.

Военные чиновники согласились с тем, что Китай пытается вытеснить американцев из портов в критических точках глобального судоходства.

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Китай создал одну зарубежную военную базу в Джибути, восточно африканской стране на водном пути, который соединяет Индийский океан с Красным морем. По мнению советника Пентагона, Китай рассматривает порт в Джибути, в котором также расположен американский порт, как «контрольный пример» для того, как демилитаризировать другие порты мира.