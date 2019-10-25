Китай хочет лишить США всех стратегических портов
Крупные инвестиции Китая в иностранную инфраструктуру частично направлены на то, чтобы запретить США использовать стратегически важные порты
В этом месяце представители министерства обороны предупредили законодателей, что Пекин планирует использовать экономические рычаги для блокирования ВМС США от передовых портов, информирует enovosty.com/news.
«Их единственное стремление состоит в том, чтобы поднять свой собственный статус и возможности в глобальном масштабе», — сказал Чад Сбрагия, заместитель помощника министра обороны Китая, в четверг на слушаниях в подкомитете House Transportation.
Сбрагия сообщил, что Китай может использовать свои экономические рычаги для блокирования ВМС США от передовых портов. Его показания подчеркнули опасения, что инициатива китайского президента Си Цзиньпина направлена на то, чтобы дать преимущество китайским вооруженным силам, если Соединенные Штаты попытаются развернуть войска в Индо-Тихоокеанском регионе.
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12-й танк Абрамс M1A2, принадлежащий 2-й бронетанковой бригаде, 1-й кавалерийской дивизии, в порту Флиссинген, Нидерланды, для спуска на низкокалиберное судно для транспортировки, 12 октября 2019. Армия США / сержант Кайл Ларсен
Китайские государственные компании инвестируют в порты по всему миру в рамках так называемого Морского шелкового пути, который, как утверждает Си, «соответствует интересам всех стран». Администрация президента Трампа расценивает эту инициативу как «хищнический» план кредитования, поскольку Китай предоставляет кредиты обнищавшим странам, а затем получает контроль над ключевыми портами и железными дорогами.
Военные чиновники согласились с тем, что Китай пытается вытеснить американцев из портов в критических точках глобального судоходства.
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Китай создал одну зарубежную военную базу в Джибути, восточно африканской стране на водном пути, который соединяет Индийский океан с Красным морем. По мнению советника Пентагона, Китай рассматривает порт в Джибути, в котором также расположен американский порт, как «контрольный пример» для того, как демилитаризировать другие порты мира.