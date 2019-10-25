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Associated Press: Хакеры провели кибератаки на агенства ООН

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Хакеры провели кибератаки на агенства ООН, аналитические центры и исследовательские организации

В мониторинговой компании Lookout, специализирующейся на защите компьютерных систем от кибератак, сообщили, что были осуществлены кибератаки на агенства ООН, аналитические центры и исследовательские организации. Об этом пишет Френк Баяк в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Кибертаки проводились с использованием фишинга для сбора паролей с мобильных телефонов и компьютеров. Кибершпионажу подверглись Всемирная продовольственная программа ООН, Программа развития ООН, ЮНИСЕФ, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, аналитические центры и исследовательские организации, в том числе Институт мира США, Фонд наследия, Совет по исследованиям в области социальных наук, Центр Восток-Запад и Университет Сан-Диего.

Associated Press: Хакеры провели кибератаки на агенства ООН

В компании Lookout отметили, что пока точно не определено, кто стоит за кибератаками. Однако, есть признаки того, что некоторые атаки осуществлялись хакерами Северной Кореи. Как заявили в компании, фишинговая инфраструктура была обнаружена в результате проведения ежедневного мониторинга интернет-сетей на предмет выявления аномалий, которые могут быть связаны с кибершпионажем.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 92

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