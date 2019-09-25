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ВМС Китая спустили на воду свой первый десантный корабль

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Китая спустили на воду свой первый десантный корабль
 
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Судно, обладающее мощным потенциалом для подводных операций и выполнения разнообразных задач, самостоятельно разрабатывалось Китаем.

Китай представил свой первый десантный корабль, который позволил бы сухопутным силам наносить удары по вражеской территории с моря, информирует enovosty.com/news.

Корабль был спущен на воду в Шанхае в среду, сообщило государственное агентство Синьхуа.

В сообщении говорится, что судно, обладающее мощным потенциалом для подводных операций и выполнения разнообразных задач, самостоятельно разрабатывалось Китаем.

Далее судно будет проходить отладку оборудования, швартовку и навигационные испытания, как и планировалось.

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Государственное агентство China Daily со ссылкой на заявление китайского военно-морского флота сообщает, что судно будет обладать мощными возможностями для выполнения боевых подводных и других задач.

Наблюдатели, знакомые с вооружением ВМС Народной Освободительной Армии (НОАК), отметили, что новый корабль является первым в десантном корабле класса 075, который также определяется как тип десантного вертолетного дока. В значительной степени изменив свою военную доктрину, Китай с 2013 года ускорил развитие своего военно-морского флота, который включал строительство нескольких авианосцев, помимо подводных лодок, фрегатов и штурмовых кораблей, в рамках своих усилий по расширению своего глобального влияния. В то время как у ВМС НОАК был один авианосец, Ляонин, который был введен в эксплуатацию в 2012 году, второй отечественный авианосец в настоящее время проходит испытания, и строится третий — в лихорадочном темпе. Китай планирует приобрести около пяти-шести авианосцев в ближайшие годы, сообщается в официальных СМИ.

В мае военно-морской флот Китая ввел в эксплуатацию еще два управляемых ракетных эсминца, доведя общее количество таких кораблей до 20.

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В официальных СМИ сообщается, что в настоящее время в Китае насчитывается 20 эсминцев типа 052D, либо находящихся в активной эксплуатации, либо готовых к эксплуатации.

В рамках новой военной доктрины, отстаиваемой президентом Китая Си Цзиньпином, самая большая армия в мире из 2,3 миллиона военных сократила численность на 300 тысяч за последние несколько лет и расширила свои военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы усилить свое глобальное влияние.

Военно-морской флот Китая впервые в своей истории имеет материально-технические базы в Джибути в Индийском океане и развивает пакистанский порт Гвадар в Аравийском море. Китай также приобрел порт Хамбантота в Шри-Ланке в качестве долгового свопа.


Автор: Оксана Ельченко
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