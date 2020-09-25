В сети появилось видео с испытаний БМП Lynx KF41 во время учений НАТО (ВИДЕО)

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Концерн Rheinmetall презентовал видео с испытаний БМП Lynx KF41 во время учений НАТО «Brave Warrior» в Венгрии

В четверг немецкий оборонный концерн Rheinmetall презентовал видео, демонстрирующее БМП Lynx KF41 во время его испытаний на военных учениях НАТО «Brave Warrior» в Венгрии. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Мы получили исключительно положительные отзывы от военных», — говорится в заявлении компании.

Напомним, в середине сентября министерство обороны Венгрии подписало с Rheinmetall контракт на поставку бронированых машин на сумму более 2 млрд евро. По контракту, Венгрия должна получить 218 БМП Lynx KF41 и девять БМП Buffalo.

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