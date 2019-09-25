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Китай готовится к военному параду: десятки тысяч военных, сотни самолетов и ракет продемонстрируют военную мощь Поднебесной

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Представитель министерства обороны Китая У Цянь, выступая на пресс-конференции по поводу военного парада, сказал, что всегда были определенные люди, которые «любили перекручивать слова» о вооруженных силах страны.

Военные Китая пожаловались на то, что, если они продемонстрируют новое оружие на огромном военном параде на следующей неделе в Пекине, это будет рассматриваться как «демонстрация силы», а если этого не произойдет, то их обвинят в отсутствии прозрачности, информирует enovosty.com/news.

Президент Си Цзиньпин будет наблюдать за массовым парадом вооруженных сил в центре Пекине 1 октября, в честь 70-летия со дня создания коммунистического Китая, а государственные СМИ обещают, что будут показаны новые ракеты, самолеты и беспилотники.

Си наблюдал за амбициозной программой военной модернизации и ростом расходов на оборону с тех пор, как он пришел к власти в конце 2012 года. Китай часто подвергался критике со стороны Вашингтона и его союзников за чрезмерную скрытность и угрозу региональной стабильности.

Представитель министерства обороны Китая У Цянь, выступая на пресс-конференции по поводу парада, сказал, что всегда были определенные люди и силы, которые «любили неправдоподобно перекручивать слова» о вооруженных силах страны.

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«У них в голове чрезвычайно странная логика: если вооруженные силы Китая демонстрируют оружие и технику, то это «демонстрация силы», а если нет, то им «не хватает прозрачности», — сказал У Цянь.

Он добавил, что за последние семь десятилетий военное развитие Китая стало очевидным для всех. «У нас нет намерения и нет необходимости использовать военный парад в качестве «демонстрации силы», — подчеркнул У Цянь. «Чем мы сильнее, тем больше позитивной энергии мы можем принести миру».

Внимание государственных СМИ было сосредоточено на межконтинентальной баллистической ракете Dongfeng-41, которая может нести несколько ядерных боеголовок и достичь Соединенных Штатов, сверхзвуковых дронов и истребителей-невидимок.

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Тан Минь, один из высокопоставленных офицеров, следивших за подготовкой к параду, заявил на той же пресс-конференции, что людям придется «подождать и посмотреть», что именно представит Китай.

Тан пообещал, что все оборудование будет сделано в Китае и продемонстрирует мастерство страны в инновациях.

Весь обслуживающий персонал, принимающий участие в параде, должен будет соответствовать строгим стандартам, включая абсолютную лояльность по отношению к партии и Си, добавил он.

Тан сказал, что самым молодым солдатам будет около 20 лет, а самым старшим офицерам — от 60 и выше.

Около 15 000 человек и более 160 самолетов примут участие в параде, который продлится около 80 минут.


Автор: Оксана Ельченко
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