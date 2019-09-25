«У нас всех большие проблемы»: Человечество ждет тяжелое будущее

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Профессор Принстонского университета Майкл Оппенгеймер сообщил, что у нас всех большие проблемы из-за глобального потепления

«У океанов и ледников большие проблемы и это означает, что у нас всех тоже большие проблемы», — сказал профессор Принстонского университета Майкл Оппенгеймер, выступая с докладом на климатическом саммите ООН. Об этом сообщает издание Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Оппенгеймер предупредил, что если не будут предприняты шаги по сокращению выбросов и замедлению глобального потепления, к концу столетия моря и океаны поднимутся на 3 фута и будут с гораздо меньшим количеством рыбы, но более сильными ураганами и другими природно-экологическими катастрофами.

Тяжелые последствия будут ощущаться как на суше, так и на море, причиняя вред людям, растениям, животным, продуктам питания, обществу, инфраструктуре и мировой экономике. Кроме того, некоторые островные государства, вероятно, станут необитаемыми или исчезнут.

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«Изменение климата уже необратимо», — сообщила климатолог Валери Массон-Дельмотт на пресс-конференции в Монако. Но многие из худших прогнозов в отчете все еще можно избежать, в зависимости от того, какую политику будет вести населению относительно загрязнения окружающей среды.