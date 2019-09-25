Reuters: Президент Израиля поручил Нетаньяху формировать новое правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формировать новое правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой сформировать новое правительство, — сообщает Джеффри Хеллер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Ранее Ривлин уже просил Нетаньяху сформировать правительство. Однако Нетаньяху не смог ничего сделать, так как партия бывшего министра обороны Авигдора Либермана отказалась входить в коалицию.
Авигдор Либерман занимает нейтральную позицию, ссылаясь на разногласия как с партией «Ликуда», так и партией «Кахоль-Лаван».
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«Я решил дать вам возможность сформировать правительство», — сказал президент Реувен Ривлин премьер-министру. У Нетаньяху будет 28 дней для формирования коалиции и он может попросить Ривлина о продлении процедуры еще на две недели в случае необходимости.