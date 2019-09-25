Reuters: Пекин не намерен играть в «Игру престолов» на мировой арене

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Министр иностранных дел Китая сообщил, что Пекин не намерен играть в «Игру престолов» на мировой арене

Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на климатическом саммите ООН, заявил, что Пекин не намерен «играть в «Игру престолов» на мировой арене», — сообщают Дэвид Браннстром и Дэвид Лоудер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Ван И предупредил Вашингтон о соблюдении суверенитета страны, в том числе в Гонконге, и сообщил, что Пекин не будет склоняться перед угрозами и надеется на положительные результаты предстоящих переговоров. Ван И призвал отойти от напряженности в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками и призвал к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН сделал суровое предупреждение Китаю и президенту Си Цзиньпину, заявив, что США больше не будут мириться с торговой практикой Пекина и что он не примет «плохого соглашения» с Китаем. Он также предупредил, что мир следит за тем, как Пекин подавляет массовые протесты в Гонконге.

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