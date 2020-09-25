«Голодные игры» в Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования

Главная » Последние новости » Новости мира » "Голодные игры" в Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования "Голодные игры" в Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования

Закрыть Отправить

В Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования и поддерживают Сойку-пересмешницу

В Тайланде старшеклассники носят белые ленточки, публично стригут волосы, салютуют «Голодным играм» и делают все возможное, чтобы изменить жесткую систему образования страны, информирует enovosty.com/news.

Традиционализм пронизывает систему образования Таиланда. Глобальные баллы, составленные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2018 год, показывают, что Таиланд по уровню образования отстает от Сингапура и соседней Малайзии.

Использование символики «Голодных игр» стало символом призыва к демократии. Белые ленты символизируют чистоту намерений.

Читайте: В Европе усиливают карантин: жители Германии и Испании протестуют против новых правил (ФОТО)

«Они должны отменить все устаревшие правила. Этих правил вообще не должно существовать. Они нарушают права человека», — сказала старшеклассница.