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Глава нового Космического командования вооруженных сил США назвал основные цели своего подразделения

Главная » Последние новости » Новости мира » Глава нового Космического командования вооруженных сил США назвал основные цели своего подразделения
 
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Космическое командование вооруженных сил США будет иметь несколько основных направлений своей деятельности

Поскольку Пентагон все больше рассматривает космос как область военных действий, было принято решение возродить космическое командование США.

«Создав это подразделение, мы преодолели значительный рубеж. Однако перед нами стоят большие задаче», — сказал генерал Джей Реймонд, глава космического командования США. «Мы должны двигаться быстро, и мы должны выполнить поставленные перед нами задачи», информирует enovosty.com/news.

Космическое командование, которое была официально создано ​​29 августа, технически является второй итерацией Космического командования. Основанное в 1985 году, первое Космическое командование в конечном итоге было объединено со Стратегическим командованием США в 2002 году в рамках военной реорганизации после атак 11 сентября.

Теперь, 17 лет спустя, Соединенные Штаты восстанавливают Космическое командования в рамках нового организационного подхода к космической области, который включает в себя создание Агентства космического развития и предлагаемое создание Космических сил.

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Новое Космическое командование будет иметь несколько различных направлений, пояснил Рэймонд.

Во-первых, космическое командование будет работать над тем, чтобы сдерживать агрессию и предотвращать возможные конфликты в космосе..

«Хотя космос, безусловно, является областью боевых действий, мы будем работать над предотвращением такого рода конфликтов, «сказал Раймонд.

Второе направление — защита американских интересов в космосе с помощью наступательных и оборонительных операций, если тактика сдерживания и предотвращения не сработает. С этой целью космическое командование создало Объединенную целевую группу по космической обороне.

В-третьих, космическое командование надеется предоставлять боевую мощь и технологии армии США и союзникам.

Китай и Россия начали создавать свои космические войска еще раньше. Так, в РФ в 2015 году Войска воздушно-космической обороны были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил. Космические силы Китая были созданы также в 2015 году, а в 2019 году новая военная доктрина КНР выделила космос, как одно из основных направлений развития своих вооруженных сил.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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