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Эксперт рассказал, что ждать от встречи Трампа и Зеленского

Главная » Последние новости » Новости мира » Эксперт рассказал, что ждать от встречи Трампа и Зеленского
 
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От встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и до развернувшегося в США скандала трудно было ожидать дипломатического прорыва в двусторонних отношениях — сам формат предполагает знакомство.

Такое мнение высказал эксперт Евгений Магда в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические Новости», информирует enovosty.com/news.

«Конечно же, Зеленский предложит Трампу посетить Украину, но я не думаю, что тот примет предложение. Политическая конъюнктура в свете объявленного начала процедуры импичмента Трампа складывается не в лучшую сторону для развитие украинско-американских отношений. К сожалению, украинский президент сегодня выглядит нежелательным собеседником для своего американского коллеги»,- сказал он.

С другой стороны, следует понимать, что США теперь практически гарантированно не придут в Нормандский формат, куда их намеревался пригласить Зеленский. Возможно, это ускорит проведение встречи лидеров квартета, сосредоточенного на поисках урегулирования конфликта на Донбассе, считает Магда.

«Ситуация сложилась таким образом, что от участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимира Зеленского приходится ожидать скорее сдержанности, чем риторического напора. Ему крайне важно не поставить под удар двухпартийную поддержку Украины демократами и республиканцами»,- резюмировал эксперт.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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