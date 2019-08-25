В США молния ударила в поле для гольфа: есть пострадавшие

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В американском штате Атланта молния угодила в дерево, расположенное рядом с полем для гольфа. Из-за стихии пострадали шесть игроков.

В США от удара молнии пострадали шесть человек. Под удар попала 18-метровая сосна, под которой от дождя прятались игроки в гольф. Произошло это вчера, 24 августа, передает издание Аssosiated Press, информирует enovosty.com/news.

В штате Атланта во время турнира по гольфу PGA началась гроза. Чтобы не промокнуть, пятеро мужчин и одна девушка спрятались под высокой сосной. Именно там в них и угодила молния.

Очевидцы сообщают, что видели, как молния ударяла в сосну целых два раза. Гольфисты чудом остались живы.

Как сообщают местные правоохранители, среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя. На данный момент все, в кого попала молния, находятся в больнице под пристальным контролем медиков.

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Непогода помешала провести третий раунд финала по гольфу. На 30 минуте было объявлено штормовое предупреждение в этом районе. Турнир был приостановлен до конца дня.