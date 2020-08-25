В белорусскую милицию доставили более 20 сотрудников «Гродно Азот»

Главная » Последние новости » Новости мира » В белорусскую милицию доставили более 20 сотрудников "Гродно Азот" В белорусскую милицию доставили более 20 сотрудников "Гродно Азот"

Закрыть Отправить

Белорусская милиция задержала более 20 сотрудников "Гродно Азот".

Фото: Сергей Елкин

Она доставила их в РОВД города в рамках административного процесса. Как сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, задержанные доставлены в РОВД для разбирательства, информирует enovosty.com/news.

Позже стало известно, что работники «Гродно Азота» покидают РОВД. У всех административные протоколы за участие в несанкционированных акциях протеста, впереди их ждет суд, сообщает «Sputnik Беларусь».

Между тем вечером во вторник на площади Независимости в центре Минска собрались сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. В митинге участвуют несколько тысяч человек, пишет МК

Читайте: Кремль может физически ликвидировать Лукашенко или загнать его в тупик, - эксперт

Сегодня членам оппозиционного Координационного совета Беларуси Сергею Дылевскому и Ольге Ковальковой дали по 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия.

Согласно протоколу, Ольга Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране. Это сотрудники Партизанского РУВД Минска сочли нарушением закона о массовых мероприятиях, к месту встречи людей подъехал автозак с бойцами ОМОНа, которые задержали Ковалькову и Дылевского.

Ранее сегодня экс-директор Купаловского театра Павел Латушко провел 3,5 часа на допросе в СК из-за уголовного дела по созданию Координационного совета, сообщает tut.by

В то же время у Комаровского рынка в Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко.

На митинге у Комаровского рынка Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ, поприветствовал собравшихся и сказал, что сейчас белорусов хотят разделить.

— Но мы не дадим этого сделать! Предлагаю начать наш торжественный митинг, чтобы сказать, что мы за Батьку, за Беларусь! — сказал он.

На митинге у Комаровского рынка в поддержку Лукашенко выступил Дмитрий Павличенко, экс-командир воинской части 3214, экс-командир СОБРа:

«Трое суток мы стояли, ветераны вместе со спецназом и ОМОНом и разгромили их на голову. Не дадим же дальше продвижению этих экстремистских идей и экстремистских целей. За батьку, за Беларусь!», — сказал он.

Он вспомнил лихие 90-е и 30 банд, которые орудовали в столице. По его мнению, сейчас на улицах снова банды — «банды Тихановской». Собравшиеся сторонники Лукашенко скандируют «Нет фашизму в нашей стране», «Фашизм не пройдет!» и «Беларусь без Тихановской!», пишут беларусские СМИ