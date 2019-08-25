Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

РусУкр

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости мира

25.08.2019 г.
17:45Китай и США ввели друг против друга новые пошлины
15:05Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
13:50Саммит G7: стали известны основные темы сегодняшней сессии
12:17В США молния ударила в поле для гольфа: есть пострадавшие
09:14Еще одна страна выступила против возвращения России в состав G7
24.08.2019 г.
15:58"Сыты по горло": в РФ устали от экономического застоя
14:18Иностранные фонды бегут из России как ошпаренные
Все новости мира

Аналитика

23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...

Последние новости

25.08.2019 г.
18:00 В Украине вводят абонплату за "коммуналку": что нужно знать потребителям
17:45 Китай и США ввели друг против друга новые пошлины
17:30 Сотрудников "Укроборонпрома" будут проверять на полиграфе
17:15 Опубликован список автозаводов и моделей автомобилей, которые производились за время независимости Украины
16:47 На популярном украинском курорте море окрасилось в черный цвет (ВИДЕО)
16:37 Названы лучшие смартфоны для мобильного интернета
16:30 Украина остановила демонтаж конструкций возле моста в Станице Луганской
16:26 Tesla анонсировала начало продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении
16:19 В Украине провели успешные испытания космической ракеты-носителя «Циклон-4»
16:00 В НБУ рассказали, какие купюры подделывают в Украине чаще всего
15:15 Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане
15:05 Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
14:40 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы
13:50 Саммит G7: стали известны основные темы сегодняшней сессии
13:00 Сегодня Украина отмечает День шахтера
12:17 В США молния ударила в поле для гольфа: есть пострадавшие
11:37 В Харькове рухнул автомобильный мост (ВИДЕО)
11:08 Nokia будет продавать свои 5G-смартфоны по рекордно низкой цене
10:53 Определены продукты, способствующие выведению никотина из организма
10:07 Статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро «перекрасили» в цвета украинского флага
09:50 КБ «Южное»: В Украине провели огневые испытания двигателя ракеты-носителя
09:14 Еще одна страна выступила против возвращения России в состав G7
24.08.2019 г.
16:23 Жительница Австралии рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой"
15:58 "Сыты по горло": в РФ устали от экономического застоя
15:35 На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
15:16 Нацбанк пошел на встречу Укрпочте
14:49 Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
14:31 Кровь и драка на Майдане: что известно (ВИДЕО)
14:18 Иностранные фонды бегут из России как ошпаренные
13:57 Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
13:34 У "Роскосмоса" очередная проблема: Корабль "Союз МС-14"не смог состыковаться с МКС
13:16 На следующий саммит G7 необходимо пригласить Украину, - Туск
12:54 Футболисты национальной сборной поздравили украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
12:32 Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет
12:15 Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%
11:52 Как в столице проходит празднование Дня Независимости Украины: подробности (ФОТО)
11:32 Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии
11:11 В США выпустили футболки с «американской» Гренландией
10:54 "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане
10:39 Сеть растрогало исполнение маленькой патриоткой стихов про Украину (ВИДЕО)
10:17 Украина может стать примером для других стран, - Помпео
10:04 В столице начались праздничные мероприятия ко Дню независимости
09:32 Ко Дню Независимости Украины Google выпустил патриотический дудл
23.08.2019 г.
22:18 В Херсоне создали уникальный флаг с автографами бойцов АТО/ООС (ФОТО)
21:58 В аннексированном Крыму на улицах появилась желто-голубая символика (ФОТО)
21:34 The New York Times: Трамп требует от американских компаний «начать искать альтернативу Китаю»
21:12 Ученые обнаружили возможный источник таинственных сигналов из космоса
20:58 Группа послов G7 поздравила украинцев с Днем Независимости
20:31 The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
20:13 NASA опубликовало фото Багамских островов из космоса
19:56 "Современный open space": Вокруг ремонта в детском саду разгорелся скандал
19:32 Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение
19:09 Премьер-министр Великобритании поздравил украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
18:56 Reuters: Премьер Дании провела "конструктивный разговор" с Трампом после инцидента с Гренландией
18:47 Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
18:34 В США подтвердили введение санкций против РФ
18:15 СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине
17:51 Стало известно, как продлить жизнь
17:25 В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился
17:08 В Украине разработали мощную реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО)
Все новости »

Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

Главная » Последние новости » Новости мира » Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии, автономной территории Дании, согласно сообщению, опубликованному в The Wall Street Journal

Трамп заявил о намерении США купить самый большой остров в мире. Причина, по большей части, заключается в том, что Гренландия богата природными ресурсами, включая железную руду, свинец, цинк, алмазы, золото, редкоземельные элементы, уран и нефть, по данным некоммерческой общественной организации Brookings Institution в Вашингтоне, округ Колумбия, информирует enovosty.com/news.

Однако добыча природных ресурсов Гренландии не является легким делом. Например, выкачка нефти, вероятно, не начнется, по крайней мере, еще одно десятилетие, согласно отчету Брукингского института за 2014 год, потому что «условия в Гренландии очень суровые и технически сложные, а затраты на добычу неоправданно высоки».

Немного оптимистичнее выглядит ситуация с добычей металлов. Согласно отчету, правительство Гренландии стремилось создать экологические и нормативные гарантии, одновременно привлекая инвесторов. Канадская компания AEX Gold уже добывает драгоценные металлы в золотом поясе Нанорталик на юге Гренландии. А базирующаяся в Нью-Йорке компания Greenland Ruby A / S начала свою деятельность по добыче рубина и розового сапфира в Аппалуттоке на юго-западе Гренландии в 2017 году.

Но покупка самой Гренландии обойдется дорого. По данным BBC, территория, на которой проживает более 57 000 человек по состоянию на 2018 год, принадлежит от Дании, На сегодняшний день каждый четвертый гренландец пытался совершить самоубийство на протяжении своей жизни. На острове также растет количество алкоголиков и безработных.

Читайте: В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу

Более того, политики в Гренландии и Дании, похоже, не хотят продавать остров. В своем твите, опубликованном 16 августа, министерство иностранных дел Гренландии заявило: «# Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи «.

Точно так же Расмус Ярлов, консервативный член датского парламента, написал в Твиттере: «Из всего, что никогда не произойдет, это самое маловероятное. Забудьте об этом».

Это не первый случай, когда Соединенные Штаты проявляют интерес к покупке Гренландии. Территория расположена в стратегическом месте, чуть ниже Северного Ледовитого океана, между Канадой и Европой. Администрация президента Эндрю Джексона (1829-1837) озвучила идею покупки острова, как и доклад Государственного департамента США в 1867 году. Президент Гарри Трумэн даже предложил Дании 100 миллионов долларов за Гренландию в 1946 году, хотя из этого ничего не вышло.

Читайте: "Недокороль Севера": Стало известно, за сколько Трамп собирался купить Гренландию

Во время холодной войны США построили несколько военных объектов в Гренландии. Тем не менее, на этих объектах содержатся остаточные токсичные ядерные отходы, которые в настоящее время выходят на поверхность, когда лед на острове тает.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1344

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Все статьи


Читайте также

В ЕС разработали хитрый план по противостоянию Трампу
 Эксперт рассказал, чем интересна идея купить Гренландию
Stratfor: Трамп может разбить Россию и Китай
 Трамп не хочет давать гражданство по праву рождения
"Недокороль Севера": Стало известно, за сколько Трамп собирался купить Гренландию
 Дания озвучила условие продажи Гренландии
Трамп и Макрон хотят пригласить Россию на саммит G7
Загрузка...

Армия

Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм ATMOS 2000 (Израиль)
Бронетранспортер АТ105 Saxon (Великобритания)
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Вся армия    >>

Персоны

Артем
ШЕВЧЕНКО
Олег
БЛОХИН
Борис
ФИЛАТОВ
Геннадий
КОРБАН
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 