Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

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Президент Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии, автономной территории Дании, согласно сообщению, опубликованному в The Wall Street Journal

Трамп заявил о намерении США купить самый большой остров в мире. Причина, по большей части, заключается в том, что Гренландия богата природными ресурсами, включая железную руду, свинец, цинк, алмазы, золото, редкоземельные элементы, уран и нефть, по данным некоммерческой общественной организации Brookings Institution в Вашингтоне, округ Колумбия, информирует enovosty.com/news.

Однако добыча природных ресурсов Гренландии не является легким делом. Например, выкачка нефти, вероятно, не начнется, по крайней мере, еще одно десятилетие, согласно отчету Брукингского института за 2014 год, потому что «условия в Гренландии очень суровые и технически сложные, а затраты на добычу неоправданно высоки».

Немного оптимистичнее выглядит ситуация с добычей металлов. Согласно отчету, правительство Гренландии стремилось создать экологические и нормативные гарантии, одновременно привлекая инвесторов. Канадская компания AEX Gold уже добывает драгоценные металлы в золотом поясе Нанорталик на юге Гренландии. А базирующаяся в Нью-Йорке компания Greenland Ruby A / S начала свою деятельность по добыче рубина и розового сапфира в Аппалуттоке на юго-западе Гренландии в 2017 году.

Но покупка самой Гренландии обойдется дорого. По данным BBC, территория, на которой проживает более 57 000 человек по состоянию на 2018 год, принадлежит от Дании, На сегодняшний день каждый четвертый гренландец пытался совершить самоубийство на протяжении своей жизни. На острове также растет количество алкоголиков и безработных.

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Более того, политики в Гренландии и Дании, похоже, не хотят продавать остров. В своем твите, опубликованном 16 августа, министерство иностранных дел Гренландии заявило: «# Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемая энергия, и является новой границей для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, а не для продажи «.

Точно так же Расмус Ярлов, консервативный член датского парламента, написал в Твиттере: «Из всего, что никогда не произойдет, это самое маловероятное. Забудьте об этом».

Это не первый случай, когда Соединенные Штаты проявляют интерес к покупке Гренландии. Территория расположена в стратегическом месте, чуть ниже Северного Ледовитого океана, между Канадой и Европой. Администрация президента Эндрю Джексона (1829-1837) озвучила идею покупки острова, как и доклад Государственного департамента США в 1867 году. Президент Гарри Трумэн даже предложил Дании 100 миллионов долларов за Гренландию в 1946 году, хотя из этого ничего не вышло.

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Во время холодной войны США построили несколько военных объектов в Гренландии. Тем не менее, на этих объектах содержатся остаточные токсичные ядерные отходы, которые в настоящее время выходят на поверхность, когда лед на острове тает.