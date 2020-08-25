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Известный карикатурист объяснил почему Лукашенко был с автоматом, но без рожка с патронами

Главная » Последние новости » Новости мира » Известный карикатурист объяснил почему Лукашенко был с автоматом, но без рожка с патронами
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без рожка с патронами. Карикатурист Сергей Елкин знает о причине "диверсии":

Фото: Сергей Елкина, информирует enovosty.com/news.

По мнению карикатуриста рожок просто «ушел» к протестующим с флагом оппозиции «в руках».

Как известно, 23 августа Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались протестующие, устроившие  марш по центру города.

Он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках, однако  журналисты заметили, что автомат был без магазина. Рядом с Лукашенко в форме спецназовца был и его 15-летний сын Коля.

Читайте: Лукашенко в бронежилете обозвал протестующих граждан Беларуси "крысами"

Дворец независимости — это резиденция Лукашенко. Проспект Победителей, где она находится, был перекрыт милицией, чтобы помешать массовому протестному шествию в Минске.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 54

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