Британские истребители «Typhoon» перехватили российский самолет-разведчик Ил-20М

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Британские истребители «Typhoon» перехватили российский самолет-разведчик Ил-20М, который пролетал над Балтийским морем

Представитель британских Королевских ВВС сообщил, что истребители «Typhoon», которые в настоящее время находятся в Литве, перехватили российский самолет Ил-20М, летевший над Балтийским морем, информирует enovosty.com/news.

Ил-20М — модернизированный самолет радиоэлектронной разведки, созданный на базе турбовинтового самолета 50-х годов. Самолет имеет широкий спектр антенн, оптических и инфракрасных датчиков, радаров, а также оборудование спутниковой связи.

Ил-20 сопровождали истребители «Typhoon» для обеспечения безопасности других самолетов, поскольку российские военные самолеты не раскрывают планы полета в соответствии со стандартной международной практикой.

Сообщается, что боевой вылет британских «Typhoon» является фактом подтверждения прочного партнерства союзников по НАТО в рамках программ по обеспечению безопасности воздушного пространства Балтийского моря

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