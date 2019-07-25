The Independent: В США планируют вернуть смертную казнь

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В США возвращают смертную казнь после того, как Генеральный прокурор Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни пяти заключенных-смертников

В США проведут казни пяти заключенных после того, как Генеральный прокурор США Уильям Барр дар распоряжение Федеральному бюро тюрем подготовить график казни пяти заключенных, — сообщает The Independent, информирует enovosty.com/news.

Барр подчеркнул, что высшая мера наказания будет возвращена ради восстановления справедливости. Все заключенные были осуждены за убийство. Некоторые были осуждены за пытки или изнасилование людей пожилого возраста и детей.

Барр отметил, что Конгресс одобрил смертную казнь через специальный законодательный акт, который был подписан президентом США Дональдом Трампом.

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Напомним, в США казни на федеральном уровне отменены, однако изредка проводились на уровне штатов. На сегодня смертная казнь разрешена в 29 штатах. В частности, смертная казнь разрешена во Флориде, Калифорнии, Орегоне, Техасе, Иллинойсе, Аризоне, Нью-Йорке, Вашингтоне и на Аляске.