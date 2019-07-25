Reuters: В Пакистане проходит массовая акция протеста против действующей власти

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В Пакистане во всех городах страны прошли массовые акции протеста

В Пакистане во всех городах страны прошли массовые акции протеста против политики действующего премьер-министра Имрана Хана, — сообщает Гул Юсуфзаи в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Возмущение граждан возникло из-за нарастающих экономических проблем и ухудшающего политического климата. Протестующие обвиняют правительство в разрушении экономики, увеличении безработных и преследовании оппозиции.

Основатель компании PML-N и бывший премьер-министр Наваз Шариф в настоящее время отбывает 7-летний срок по обвинению в коррупции. Его преемник, Шахид Хакан Аббаси, также был арестован по обвинению в коррупции. Аресты разожгли гнев оппозиционных партий, которые говорят, что правительство манипулирует системой правосудия, чтобы ликвидировать своих противников.

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Рост цен на топливо и товары повседневного спроса, а также стремительное обесценивание национальной валюты вызывают все большее возмущение граждан страны, несогласных терпеть разрушающие страну действия правительства.