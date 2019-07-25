Эксперт рассказал, сколько отделяет Россию от 1917-го

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Происходящее в последние дни делит ситуацию на ДО и ПОСЛЕ. И дело не только в арестах и обысках, конечно.

Власть не в истерике, она просто немного нервничает. Аресты лидеров сегодняшнего протеста были неизбежны. Конечно, это могло быть сделано более традиционно, утром назначенного дня, но надо демонстрировать рвение в борьбе с супостатом. Так, что удивляют только то, что они так заранее начали. Но власть, очевидно, решила для себя, что впредь разговаривать с оппозицией она будет только дубинками. Об этом пишет Леонид Гозман, «Эхо Москвы», информирует enovosty.com/news.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ: центр в субботу перекроют, собравшихся (пытающихся собраться) будут разделять на небольшие группы и арестовывать. Во-первых, активистов, а во-вторых, случайных людей – это обязательно и принципиально важно. Революции в субботу не случится.

Задержанным предъявят более серьезные обвинения, чем обычно. Фактически, власть переносит Болотную, неизбежную к 2024, на более ранние сроки, считая сражение сейчас более для себя выгодным (забегая вперед: если режим доживет до 2024 года, то тогда условная Болотная тоже будет, чтобы ни происходило сейчас).

Подавив протест в ближайшую субботу, власть неизбежно усилит размах и жесткость репрессий – другого выхода у них нет.

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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ: все это им не поможет, режим обречен. У оппозиционно настроенных граждан уже никогда не будет лидеров, склонных договариваться с властью. Если нынешние лидеры по каким-либо причинам попробуют реализовывать стратегию компромиссов, они перестанут быть лидерами, появятся другие. Лидеры выполняют волю своих сторонников. А вовсе не наоборот. Нынешняя попытка играть по правилам – последняя.

Помимо разнообразных гвардий, у власти нет людей, готовых ее защищать, готовых ради нее рисковать жизнью. Такие люди были в августе 1991 и путч провалился. Их не было в 1917, и рухнула сначала монархия, потом республика. А как поведут себя военные, никогда не известно заранее – примеров тьма.

Несправедливостью, ложью, воровством и всем прочим власть сформировала негативное к себе отношение в самых широких слоях общества. Силовые действия против властей получат масштабную моральную поддержку.

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Вряд ли стоит обсуждать здесь конкретные сценарии того, как все это может произойти. Если считать, что мы сейчас, допустим, в 1905, то вопрос в том, сколько в нынешних условиях отделяет нас от 1917?