«У Северной Кореи феноменальное будущее»: Трамп отправил Ким Чен Ыну «очень дружеское письмо»

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Дональд Трамп сообщил, что отправил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «очень дружеское письмо»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «очень дружеское письмо» в ответ на поздравления с днем ​​рождения, которые он получил на прошлой неделе от Кима, — сообщает Стив Холланд в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Трамп сказал, что письмо, которое он получил на прошлой неделе от Кима, содержало поздравление с днем ​​рождения. «У Северной Кореи феноменальное будущее», — заявил Трамп журналистам. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «переписка между двумя лидерами продолжается».

Обмен письмами происходит на фоне переговоров между лидерами двух стран относительно денуклеаризации Северной Кореи.

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Несмотря на напряженность вокруг ядерных программ Пхеньяна, Трамп утверждает, что у него хорошие отношения с Кимом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он надеется, что письмо, которое Трамп отправит Киму может проложить путь к возобновлению зашедших в тупик ядерных переговоров.