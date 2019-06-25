Reuters: В Армении арестован бывший президент страны Кочарян

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Армянский суд вынес решение об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна

Армянский суд вынес решение об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который был освобожден под залог из-под предварительного заключения в прошлом месяце, — сообщает Полина Дэвитт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Кочарян, который был президентом с 1998 по 2008 год, был обвинен в незаконных решениях относительно ввода чрезвычайного положения в марте 2008 года после президентских выборов. По меньшей мере десять человек погибли в столкновениях между полицией и протестующими.

Его уже дважды арестовывали и освобождали с июля прошлого года после того, как мирные протесты привели к власти его бывшего союзника и преемника Сержа Сарксяна и выдвинули лидера оппозиции Николу Пашиняна на должность премьер-министра.

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Адвокат Кочаряна сказал, что защита будет обжаловать решение о возвращении 64-летнего чиновника в тюрьму. Кочарян сказал Reuters в мае этого года, что мощные оппозиционные силы собираются вместе, чтобы в ближайшее время бросить вызов новому руководству страны, и что он надеется быть среди них.