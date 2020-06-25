Курьез дня: жители России голосуют за поправки в Конституцию на пеньке у колодца (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез дня: жители России голосуют за поправки в Конституцию на пеньке у колодца (ФОТО) Курьез дня: жители России голосуют за поправки в Конституцию на пеньке у колодца (ФОТО)

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Избирательные участки в России для голосования по поправкам в Конституцию, в разных регионах организовали в багажнике автомобиля, на пеньке, камне, спортивной площадке, в автобусе, палатке и других необычных местах.

Фото: Штаб Алексея Навального в Брянске

«2020 год, жителям «сверхдержавы» предлагают голосовать на пеньке у колодца!»;»Продолжается конкурс на самый креативный избирательный участок! Пенек и колодец выбиваются в лидеры»; «Садись на пенёк, оставь голосок»; «Так вот о чём поправка про сохранение русских традиций!», — смеются пользователи соцсетей.

Продолжается конкурс на самый креативный избирательный участок! Колодец и пенёк выбиваются в лидеры! https://t.co/BTCzqtEs4z — April (@April68940252) June 25, 2020

А в городе Пермь голосование по поправкам в Конституцию устроили и вовсе на двух табуретках. В соцсетях появилась фотография, сделанная в микрорайоне Верхняя Курья. На снимке видно, что на табуретке стоит прозрачная урна для голосования. Рядом на заборе висит плакат со словами «1 июля. Наше будущее».

На пеньках, в колодцах и в багажниках автомобилей избирательные участки уже были. А на двух табуретках вам слабо?PS…. Publiée par Григорий Мишланов sur Jeudi 25 juin 2020

В селе Комаровка Ульяновской области выборы проходят в торжественной обстановке. На участке подняли флаг России. pic.twitter.com/KArkce8eiA — Daniil Ken (@daniilken) June 25, 2020

Когда нет стола, можно проголосовать и на камне pic.twitter.com/LgVpVWQ7Q6 — Andrey Zakharov (@skazal_on) June 25, 2020

Еще один весьма креативный участок для голосования — палатка в российской глубинке:

Напомним, одной из самых скандальных поправок, за которую российский народ голосует на пеньках и табуретках, является обнуление президентских сроков, которые Путин уже провел на должности президента России, что позволит ему баллотироваться на выборах в 2024 и в 2030 годах.