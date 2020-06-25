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Революционная гвардия Ирана готовит провокацию против США, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Революционная гвардия Ирана готовит провокацию против США, - Fox News
 
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Иран построил макет американского авианосца для проведения учений на фоне напряженности в отношениях с США

Спутниковые снимки показали, что Иран построил макет авианосца у своего южного побережья для проведения учений с применением боевого огня в условиях продолжающейся напряженности в отношениях с США. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Макет напоминает авианосцы класса «Нимиц», которые ВМС США регулярно отправляют в Персидский залив. Несмотря на то, что иранские официальные лица еще не признали факт построения макета, появление этой копии предполагает, что революционная гвардия Ирана готовит провокацию. Появление макета появилось после того, как Иран объявил, что казнит человека, который обвиняется в предоставлении данных о передвижениях генерала Кассема Сулеймани, убитого в Багдаде.

Революционная гвардия Ирана готовит провокацию против США, — Fox News

После смерти Сулеймани Иран 8 января обстрелял баллистическими ракетами американские силы в Ираке, в результате чего более 100 американских солдат получили серьезные травмы головного мозга. В тот же день иранские силы сбили украинский лайнер в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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