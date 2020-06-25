Германия увеличивает финансирование ВОЗ, но требует реформ, — Associated Press

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Министр здравоохранения Германии сообщил, что Германия внесет свой вклад в оказание необходимой поддержки ВОЗ, но требует реформ

Германия объявила, что выделяет полмиллиарда евро на поддержку Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии COVID-19, но сказала, что необходимы реформы, чтобы сделать агентство более прозрачным. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что страна остается «критикующим другом» Всемирной организации здравоохранения. Выступая в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Спан сказал, что Германия внесет свой вклад в оказание необходимой политической, финансовой и технической поддержки ВОЗ.

«Сегодня нам как никогда нужна сильная, эффективная, прозрачная и подотчетная ВОЗ», — сказал Спан. Он добавил, что крайне важно, чтобы «процессы принятия решений определялись фактами, а не политикой».

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В последние недели ВОЗ подверглась критике президента США Дональда Трампа и других, которые обвинили агентство в сговоре с Китаем. Трамп ранее заявлял, что приостанавливает финансирование ВОЗ