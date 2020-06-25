Евроcоюз ужесточает тон против Пекина, — Le Figaro

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Евроcоюз ужесточает тон против Пекина на фоне разногласий в сфере торгово-экономических отношений, дезинформационных кампаний и кибератак

Во время конференции, проведенной после саммита между Евросоюзом и Китаем, в которой принимали участие председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководители Европейского Совета и Еврокомиссии проявили твердость практически по всем обсуждаемым вопросам в отношении Пекина. Об этом сообщает Le Figaro, информирует enovosty.com/news.

Во время конференции обсуждались нюансы торгово-экономических отношений, новый закон о безопасности в Гонконге, дезинформационные кампании и кибератаки. Подчеркивалось, что кризис, вызванный пандемией, позволил Евросоюзу быть более сплоченным перед угрозами, исходящими со стороны Пекина. В то время, как Китай старается разделить ЕС используя шелковые пути.

Постоянный представитель Германии в ЕС Майкл Клаусс сообщил, что сейчас наблюдается координация позиций между странами-членами Евросоюза относительно общих действий по отношению к Китаю

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Евросоюз стремится усовершенствовать отношения с Пекином. Руководитель дипломатии ЕС Джозеп Боррелл призывает следовать «третьему пути». А президент Франции Эммануэль Макрон говорит о необходимости «сбалансированного и амбициозного партнерства».