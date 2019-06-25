Associated Press: Криптовалюты требуют тщательного изучения и контроля

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Совет по финансовой стабильности предупредил мировых лидеров, что более широкое использование розничными покупателями криптовалют требует «пристального внимания» со стороны регуляторов

Совет по финансовой стабильности предупредил мировых лидеров о том, что более широкое использование розничными покупателями криптовалют, таких как Libra, запуск которой был анонсирован Facebook, потребует «пристального внимания» со стороны регуляторов, — сообщает Дэвид МакХьдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Руководитель Совета по финансовой стабильности Рэндал К. Куорлз написал письмо главам государств и правительств, которые соберутся на саммите Большой двадцатки (Group of 20) 28-29 июня в Осаке. Финансовые чиновники планируют обсудить, как регулировать криптовалюты. Напомним, криптовалюта является формой цифровых денежных средств, которая использует технологию шифрования для обеспечения безопасности. Они существуют не как физические счета или монеты, а как строки компьютерного кода с цифровой подписью.

Рэндал К. Куорлз сообщил, что технологические инновации могут сделать финансовый сектор более эффективным и всеобъемлющим, а криптовалюты на данный момент не представляют угрозы для глобальной финансовой стабильности.

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Однако он предупредил, что «более широкое использование новых типов криптоактивов для целей розничных платежей потребует пристального внимания со стороны властей и обеспечения того, чтобы на криптоактивы распространялись высокие стандарты регулирования».