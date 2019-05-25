Столтенберг: НАТО изменит военную стратегию

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Североатлантический альянс намерен трансформировать свою военную стратегию. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что на такой шаг НАТО идет первый раз за несколько десятилетий.

Чтобы НАТО могло и далее показывать высокую степень обороноспособности, ему следует изменить военную стратегию. Об этом Генсек Альянса Йенс Столтенберг завил журналистам издания Welt am Sonntag, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг рассказал, что специалисты НАТО уже одобрили следующую стратегию на текущей неделе. По его мнению, данный шаг правильный, потому что с 2014 года мир сильно изменился – проявилась абсолютно новая ситуация в области безопасности. Также, по его мнению, «жару в огонь» подкинули вызовы в восточной и южной Европе.

Новые военные концепции должны способствовать высокой степень обороноспособности НАТО в будущем. Чтобы обеспечить стабильность Альянса новые военные стратегии, как заявил Генсек, просто жизненно необходимы.

Подытоживая Столтенберг сообщил, что суть НАТО заключается в его умении изменяться в случае возникновения необходимости. Также Генсек напомнил, что с 2014 года страны-участники нарастили свои оборонные расходы почти к двум процентам от ВВП.

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