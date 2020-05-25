Китай вооружается: на границе с Индией разместят беспилотный вертолет для огневого удара на большой высоте

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Первый беспилотный китайский вертолет, предназначенный для высотных операций, недавно совершил свой первый полет.

Эти вертолеты планирует развернуть Народно-освободительная армия (НОАК) вдоль своей границы с Индией., информирует enovosty.com/news.

Беспилотный вертолет AR500C, разработанный Государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC), успешно совершил свой первый полет на базе AVIC в Поянге, провинция Цзянси в Восточном Китае, на которой он провел несколько маневров, включая зависание, горизонтальное и вертикальное движения, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) в субботу.

Беспилотный вертолет предназначен для разведки, ретрансляции связи, электронной атаки и огневого удара на большой высоте. Беспилотники могут помочь защитить юго-западные границы Китая с Индией, сообщили аналитики в интервью государственной газете Global Times в воскресенье.

«Испытательный полет AR500C произошел в тот момент, когда усилилась напряженность на границе Китая и Индии, поскольку китайские пограничные войска усилили меры пограничного контроля и предприняли необходимые шаги в ответ на недавнее незаконное строительство оборонных объектов в Индии через границу на территорию Китая в регионе долины Галван», — сказано в сообщении.

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AR500C предназначен для полетов в районах плоскогорья. Он выдерживает пять часов полета, максимальную скорость 170 километров в час и максимальную взлетную массу 500 килограммов.

Хотя его основными задачами являются разведывательная и коммуникационная ретрансляция, при оснащении дополнительными устройствами он также может проводить электронную атаку, индикацию целей, огневой удар, доставку груза и поиск ядерного излучения и химического загрязнения, согласно заявлению AVIC.

«Мы используем усовершенствованную аэродинамическую конструкцию роторов. Поскольку мощность двигателя на плато значительно упадет, мы используем самый современный двигатель в Китае», — сказал директор по технологиям вертолетного отделения AVIC.

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Источник: Defenseworld