Бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer завершили миссию в Индо-Тихоокеанском регионе

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Бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer завершили 24-часовую миссию в Индо-Тихоокеанском регионе

ВВС США сообщили, что два бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer завершили 24-часовую миссию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Defence blog, информируют Экономические Новости.

Представители ВВС рассказали, что летные экипажи B-1B приняли участие в учениях по поддержанию стратегических миссий и обязательств Тихоокеанских ВВС по обеспечению безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

Сообщается, что обновленный «B-1 способен размещать на своем борту большее количество противовоздушных ракет и 2000-фунтовых бомб».

«Кроме того, B-1 может нести ракеты LRASM, что дает ему усиленные возможности для противостояния кораблю. B-1 также имеет расширенный набор средств самозащиты и способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью с целью усиления наступательных и оборонительных возможностей», — говорит начальник оперативного управления PACAF полковник Фрэнк Уэлтон.