Аналитики давно предупреждают о наступлении азиатской эры, — ЕС

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В ЕС сообщили, что «аналитики давно предупреждают о наступлении азиатского века» и у нас сейчас есть возможность наблюдать это

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Джозеп Боррелл призвал страны ЕС иметь «более твердую стратегию» по отношению к Китаю. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Джозеп Боррелл отметил, что «аналитики давно предупреждают о наступлении азиатского века». И «это сейчас происходит на наших глазах», — сказал он.

Боррелл сказал, что пандемия может рассматриваться как поворотный момент в переходе власти с запада на восток, и что для ЕС «усиливается давление на выбор партнеров». Он сказал, что Евросоюз «должен следовать своим собственным интересам и ценностям и избегать приоритетов».

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Несмотря на то, что рост торговли между Китаем и ЕС был «впечатляющим», отношения между Брюсселем и Пекином не всегда основывались на доверии, прозрачности и взаимности. «Нам нужна более твердая стратегия по отношению к Китаю, которая также требует улучшения отношений с остальной частью демократической Азии», — добавил он.