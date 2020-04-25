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Руки хирурга сильно дрожали: В Китае заговорили о смерти Ким Чен Ына

Главная » Последние новости » Новости мира » Руки хирурга сильно дрожали: В Китае заговорили о смерти Ким Чен Ына
 
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В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает американское издание The New York Post.

Вице-директор Гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемой Пекином вещательной сети в Гонконге, заявил, что Ким Чен Ын умер, сославшись на «очень солидный источник». Его сообщение широко разошлось по социальной сети, говорится в сообщении International Business Times, информирует enovosty.com/news.

В то время как японский журнал Shukan Gendai сообщает, что лидер Северной Кореи находится в «вегетативном состоянии» после того, как в начале этого месяца ему сделали операцию на сердце.

В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорится, что операция на сердце по установке стента прошла неправильно, так как руки хирурга сильно дрожали от волнения.

Читайте: Ким Чен Ын прячется от коронавируса на курорте - корейские СМИ


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 490

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