Руки хирурга сильно дрожали: В Китае заговорили о смерти Ким Чен Ына

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В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает американское издание The New York Post.

Вице-директор Гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемой Пекином вещательной сети в Гонконге, заявил, что Ким Чен Ын умер, сославшись на «очень солидный источник». Его сообщение широко разошлось по социальной сети, говорится в сообщении International Business Times, информирует enovosty.com/news.

В то время как японский журнал Shukan Gendai сообщает, что лидер Северной Кореи находится в «вегетативном состоянии» после того, как в начале этого месяца ему сделали операцию на сердце.

В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорится, что операция на сердце по установке стента прошла неправильно, так как руки хирурга сильно дрожали от волнения.

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