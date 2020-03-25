У британского принца Чарльза обнаружили коронавирус

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У наследника британского престола принца Чарльза обнаружили коронавирус

У 71-летнего наследника британского престола принца Чарльза Филиппа Артура Джорджа тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В настоящее время он самоизолировался и находится в Шотландии. Официальный представитель королевской резиденции Кларенс Хаус сообщил, что «у принц Уэльского положительный результат теста на коронавирусную инфекцию».

В королевской резиденции также сообщили, что «герцогиня Корнуольская также прошла тестирование. Тесты показали отрицательный результат».

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Сообщается, что на благотворительном мероприятии в Лондоне наследник британского престола принц Чарльз встречался с принцом Монако Альбертом, у которого вскоре также обнаружился коронавирус.