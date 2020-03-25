Пекин начал медленно открываться на фоне сокращения числа новых случаев коронавируса (ФОТО)
Тем не менее, власти ограничивают доступ в некоторые места, чтобы избежать скоплений людей, которые могут привести к дальнейшему перекрестному заражению.
Пекинский городской зоопарк и части Великой китайской стены вновь открыты для посетителей — китайская столица медленно возвращается к нормальной жизни на фоне резкого сокращения числа новых случаев коронавируса., информирует enovosty.com/news.
В то время как многие всемирно известные туристические объекты города, в том числе обширный древний дворцовый комплекс Запретного города, остаются закрытыми, весенняя погода и распускающиеся вишневые деревья уговаривают горожан оставаться на открытом воздухе после того, как они в течение последних двух месяцев в основном сидели по своим домам.
Тем не менее, власти ограничивают доступ, чтобы избежать скоплений людей, которые могут привести к дальнейшему перекрестному заражению.
Въезды и выезды в город и из города остаются под жестким контролем, включая обязательные двухнедельные карантины для всех, кто прибывает из-за границы, и тех, кто был в зарубежных странах за последние 14 дней. Тем не менее, общественный транспорт продолжает функционировать, и многие офисы были вновь открыты, несмотря на строгие температурные проверки.
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Путешествия и туризм являются основными источниками доходов в Пекине, и, как и все сферы услуг, сильно пострадали от вспышки коронавируса. Школы, в том числе известные учреждения, такие как Пекинский университет, остаются закрытыми, и власти заявляют, что может пройти несколько недель или еще больше, прежде чем ученики смогут вернуться в классные комнаты.
Китайское правительство заявляет, что работы были возобновлены примерно на 90% крупных государственных строительных проектов по всей стране, за исключением провинции Хубэй и ее столицы Ухань, где вирус был впервые обнаружен в декабре. В то время как многие трудящиеся-мигранты остаются в ловушке запретов на поездки, промышленное производство также вернулось к действию, в том числе в важнейшей автомобильной промышленности, которая в основном базируется в Ухани, и в компаниях, которые обеспечивают важные звенья в глобальных цепочках поставок.
Несмотря на трудности, вспышка имела по крайней мере один положительный эффект для Пекина: воздух над китайской столицей стал чистым.
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Источник: Associated Press