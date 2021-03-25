Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

25.03.2021 г.
13:51Столица Грузии под угрозой гигантского оползня: образовались 18-метровые трещины (ФОТО)
12:53Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, - Fox News
11:53Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, - Associated Press
11:43В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений - Reuters
07:58В Румынии министр обороны случайно опубликовал пароли колл-центра армии
24.03.2021 г.
22:55Битва за Арктику: Норвегия договорилась с Германией о закупке четырех подводных лодок
17:08Путина официально обнулили, - Портников
Все новости мира

Аналитика

23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...
19.03.2021

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
18 марта 2014 года президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал с самопровозглашенным «руководством» АР Крым и Севастополя договор о ...

Последние новости

25.03.2021 г.
13:51 Столица Грузии под угрозой гигантского оползня: образовались 18-метровые трещины (ФОТО)
12:59 Україна встановила історичний максимум по обсягам імпорту фруктів
12:53 Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, - Fox News
12:30 Лучшие вратари по количеству «сухих» матчей в Лиге Чемпионов
12:26 Кабмін дозволив українцям гуляти без масок
12:18 Украина и США обсудили отчет Ирана по делу сбитого самолета МАУ
12:11 В Раде планируют узаконить ведение гибридной войны
11:53 Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, - Associated Press
11:43 В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений - Reuters
11:35 ЕБРР в Украине запускает пилотный проект по созданию онлайн-судов
11:28 В Украине изменился порядок выдачи автомобильных номеров
10:48 Индия прекратила продажу вакцины AstraZeneca
10:28 Стало известно, сколько людей в Украине уже получили прививки от COVID-19 (КАРТА)
09:47 Зеленский ввел в действие решение СНБО о деоккупации Крыма
09:28 Чернобыльскую АЭС перевели на режим простоя
08:58 Стало известно, когда на Марсе построят город-колонию (ВИДЕО)
08:49 В Україні три області можуть повністю піти під воду
08:29 Україна та Туреччина обговорили український шлях до НАТО
07:58 В Румынии министр обороны случайно опубликовал пароли колл-центра армии
07:48 Британия обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе
06:18 В США провели успешные испытания ИИ в воздушном бою (ВИДЕО)
06:02 В столице маршрутка начала распадаться на ходу (ФОТО)
24.03.2021 г.
22:55 Битва за Арктику: Норвегия договорилась с Германией о закупке четырех подводных лодок
22:51 До +14 тепла: синоптики прогнозируют значительное потепление в Киеве
20:57 Радуцкий разгоняет фэйк об истинных причинах срыва поставок новой партии вакцины AstraZeneca в Украину
17:08 Путина официально обнулили, - Портников
17:02 В США рассказали о будущем отношений НАТО и РФ
15:57 "Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки
15:41 Курьез дня: Скандальный Кива может стать кандидатом наук
15:37 В Украине - самое дешевое счастье в Европе. За сколько его можно купить?
15:36 Заявлениями о преследовании Рожкова прикрывает растрату денег «ПриватБанка»? — Дмитрий Марунич
15:33 Данілов вирішив повністю відмовитися від терміну "Донбас"
15:29 МВФ планирует "влить" миллиарды в реанимацию мировой экономики
15:22 До 25%: В Україні задумали стрімке зростання прожиткового мінімуму
15:03 Нефть дорожает на фоне блокировки Суэцкого канала
14:42 Российская авиация бомбит Идлиб, российского посла вызвали в МИД Турции - СМИ
14:28 Проезд в киевских маршрутках подорожает уже в субботу. Подробности
13:47 Нефтедобывающее компании Саудовской Аравии делают ставку на Турцию и Китай
13:00 У Києві стартував демонтаж МАФів, комунальникам під колеса підкладають «йожів»
12:59 Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев
12:48 ВСУ провели мощные учения возле аннексированного Крыма (ВИДЕО)
12:28 Tesla продає електрокари за криптовалюту
12:08 РФ перебросила на оккупированный Донбасс станции РЭБ, - разведка
11:49 Associated Press: Макрон меняет стратегию и начинает массовую вакцинацию
11:24 В столице мужчина угрожал себя поджечь из-за демонтажа киоска (ВИДЕО)
10:49 Pfizer почала випробування інноваційних ліків від COVID-19
10:28 Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, - Reuters
10:07 Депутаты Бундестага заработали миллионы на закупке защитных масок - СМИ
09:58 В Україні через тиждень підвищать пенсійний вік
09:50 Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале
09:32 ВОЗ сделала прогноз по распространению СOVID-19 в Европе
Все новости »

Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно спутниковым снимкам, Иран активизировал работы по строительству стартовых площадок для запуска баллистических ракет.

На спутниковых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies, видны объекты, которые идентифицированы как стартовые площадки для запуска баллистических ракет. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Fox News.

Согласно анализу, проведенному группой Intel Lab, три строения являются вертикальными стартовыми позициями на завершающей стадии строительства. «Учитывая географическое положение и существующую топографию, когда этот комплекс выйдет на полную работоспособность, нелегко его будет нейтрализовать обычными средствами», — сказал главный аналитик лаборатории Intel Итай Бар-Лев.

Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, — Fox News

Строительство площадок для баллистических ракет, расположенных на юго-западе Ирана, началось три года назад. Но в последние месяцы иранцы активизировали работы. Сообщается, что на каждой стартовой позиции можно будет быстро развернуть две баллистические ракеты.

Читайте: Украина и США обсудили отчет Ирана по делу сбитого самолета МАУ

Корпус стражей исламской революции в понедельник открыл новый подземный ракетный объект. И хотя официальные лица Исламской Республики не раскрыли его местонахождение, видео с места открытия транслировалось по государственному телевидению Ирана. На видео можно было увидеть десятки ракет, готовых к запуску. «Это небольшая часть ракетного потенциала военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», — сказал командующий КСИР генерал Хоссейн Салами.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 126

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Все статьи





Читайте также

Украина и США обсудили отчет Ирана по делу сбитого самолета МАУ
 США, Бельгия, Франция и Япония проведут военно-морские учения на Ближнем Востоке
Украина просит секретную запись о катастрофе самолета МАУ в Иране
 Иран ожидает отмены американских санкций, - Reuters
Иран ответил на угрозы Израиля: "Тель-Авив и Хайфа будут стерты с лица Земли"
 За продажу оружия: Госдеп озвучил новые антииранские санкции
США ввели санкции против Ирана, - Reuters
 Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)

Армия

Танк М1 «Абрамс» (США)
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 450 (Израиль)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Вся армия    >>

Персоны

Клинтон
Хиллари
Денисова

Татьяна
Черновецкий

Леонид
Гусаров
Евгений
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Як «борець з олігархами» Кошулинський перетворився на маріонетку Порошенка

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: видео кортежа Зеленского активно обсуждают в сети (8416)

"Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки (6509)

В Карпатах выпало почти 2 метра снега: впечатляющие кадры (ФОТО) (6258)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 