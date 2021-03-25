Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, — Fox News

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Согласно спутниковым снимкам, Иран активизировал работы по строительству стартовых площадок для запуска баллистических ракет.

На спутниковых снимках, предоставленных компанией Maxar Technologies, видны объекты, которые идентифицированы как стартовые площадки для запуска баллистических ракет. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Fox News.

Согласно анализу, проведенному группой Intel Lab, три строения являются вертикальными стартовыми позициями на завершающей стадии строительства. «Учитывая географическое положение и существующую топографию, когда этот комплекс выйдет на полную работоспособность, нелегко его будет нейтрализовать обычными средствами», — сказал главный аналитик лаборатории Intel Итай Бар-Лев.

Строительство площадок для баллистических ракет, расположенных на юго-западе Ирана, началось три года назад. Но в последние месяцы иранцы активизировали работы. Сообщается, что на каждой стартовой позиции можно будет быстро развернуть две баллистические ракеты.

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Корпус стражей исламской революции в понедельник открыл новый подземный ракетный объект. И хотя официальные лица Исламской Республики не раскрыли его местонахождение, видео с места открытия транслировалось по государственному телевидению Ирана. На видео можно было увидеть десятки ракет, готовых к запуску. «Это небольшая часть ракетного потенциала военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», — сказал командующий КСИР генерал Хоссейн Салами.