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Фондовые индексы растут, впервые одновременно продемонстрировав положительную динамику

Главная » Последние новости » Новости мира » Фондовые индексы растут, впервые одновременно продемонстрировав положительную динамику
 
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Фондовые индексы стремительно растут, впервые за шесть недель продемонстрировав одновременную положительную динамику

Фондовые индексы стремительно растут на фоне новостей об утверждении Конгрессом США плана спасения экономики, на который выделяется 2 трлн долл, информирует enovosty.com/news.

Фондовый индекс S&P 500, в корзину которого включено 500 компаний, подорожал более чем на 4%. В частности, стоимость акций Boeing увеличилась почти на 30% на фоне ожидания помощи от Белого дома.

Фондовые индексы растут, впервые одновременно продемонстрировав положительную динамику

Стоимость акций Nike поднялась почти на 12% после того, как стало известно, что стремительные онлайн-продажи в Китае помогли компенсировать падение доходов, вызванное закрытием магазинов.

Читайте: В США фондовые индексы начали расти

Европейские фондовые индексы также показали рост. Французский CAC 40 увеличился на 4,5%, а немецкий DAX вырос на 1,8%. Азиатские фондовые индексы также демонстрируют рост.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 90

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