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Британский парламент уходит на 4-недельный перерыв в связи с коронавирусом

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Парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта.

Британский парламент собирается приостановить заседания по крайней мере на четыре недели начиная со среды, в рамках усилий правительства по замедлению распространения коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Парламент должен был закрыться на трехнедельный пасхальный перерыв с 31 марта, но это предложение предполагает, что перерыв начнется на неделю раньше, поскольку растут опасения, что политики и сотрудники подвергаются риску, продолжая работать там.

Он уже был закрыт для посетителей и сократил число законодателей, которым было разрешено присутствие в палате общин, чтобы между ними соблюдалось расстояние в соответствии с руководством по социальному дистанцированию.

Министр жилищного строительства Роберт Дженрик сказал, что, хотя большинство законодателей хотели бы, чтобы парламент продолжал заседать для внимательного слежения за правительством, важно также защитить сотрудников, которые там работают.

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«Я уверен, что парламент вернется к работе после пасхальных каникул, и я думаю, что это действительно важно. Каким бы глубоким и серьезным не был этот кризис, парламент в той или иной форме продолжает функционировать», — сказал он BBC TV.

Ожидается, что верхняя палата, палата лордов, утвердит чрезвычайное законодательство в среду, предоставив властям широкие полномочия для борьбы с растущей вспышкой коронавируса.

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 62

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