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Южная Корея подтвердила новые случаи коронавируса в армии

Главная » Последние новости » Новости мира » Южная Корея подтвердила новые случаи коронавируса в армии
 
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Все военные базы в стране были заблокированы, поскольку в пятницу три солдата дали положительный результат при диагностике.

В понедельник министерство обороны Южной Кореи заявило, что у одиннадцати военнослужащих подтвердили наличие нового коронавируса по состоянию на утро понедельника, а около 7 700 других военных находятся на карантине в рамках усилий по предотвращению дальнейшего распространения вируса в казармы., информирует enovosty.com/news.

Министерство добавило, что около 350 солдат, как полагают, были в контакте с инфицированными или проявляли симптомы. Это вызвало опасения, что число новых случаев в казармах может резко возрасти. Все военные базы в стране были заблокированы, поскольку в пятницу три солдата дали положительный результат при диагностике.

По сообщению The Korea Herald, по состоянию на 8 часов утра в понедельник было подтверждено восемь случаев заболевания COVID-19 в армии и по одному в военно-морском флоте, военно-воздушных силах и корпусе морской пехоты.

По словам офицеров, четверо заболевших солдат подозреваются в контакте с пациентами. Южная Корея сообщила о первом случае заражения вирусом среди обслуживающего персонала в пятницу.

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Южная Корея подтвердила новые случаи коронавируса в армии

В понедельник, наращивая усилия по борьбе с этим вирусом, Военное управление кадровых ресурсов (MMA) на следующие две недели приостановило проверки потенциальных новобранцев для определения, пригодны ли они для прохождения обязательной военной службы.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Южной Корее умерло семь человек.

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Также отмечается, что Северная Корея изолировала 380 иностранцев в рамках усилий по предотвращению вспышки коронавируса.

Предполагается, что большинство из тех, кто находится на карантине, — это дипломаты, дислоцированные в столице страны Пхеньяне, сообщило в понедельник информационное агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла, что не имеет информации о распространении COVID-19 в Северную Корею.

Источник: Defence-blog


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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