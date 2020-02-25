В «Хранилище Судного дня» количество сортов семян достигло одного миллиона

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Количество сортов семян в «Хранилище Судного дня», которое было построено для хранения семян для риса, пшеницы и других основных продуктов питания, достигло одного миллиона сортов. Об этом сообщает Гуэс Фоух в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Построенное в 2008 году «Хранилище Судного дня» было спроектировано с целью защиты жизненно важных семян сельскохозяйственных культур от последствий изменения климата, ядерной войны и других форс-мажорных обстоятельств

«Хранилище Судного дня» находится в норвежском Свальбарде и открывается только несколько раз в год для поддержания специального микроклимата.

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«Хранилище семян — это резервная копия глобальной системы консервации для обеспечения продовольственной безопасности на Земле», — сказал Reuters исполнительный директор Crop Trust Стефан Шмитц