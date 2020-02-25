США заключает соглашение с Индией о продаже военной техники на сумму 3 млрд долл

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия приобретает у США военную технику на сумму в размере 3 млрд долларов. Об этом сообщает Стив Холланд и Афтаб Ахмед в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Индия закупает у компании Lockheed Martin 24 вертолета Sikorsky MH-60S Sea Hawk, оснащенных ракетами Hellfire, на сумму 2,6 млрд долларов. Индия также планирует приобрести шесть вертолетов Apache. Аналитики сообщают, что две страны углубляют унглубляют двухсторонние оборонные и торговые связи в попытке сбалансировать усиливающийся вес Китая в регионе.

По словам Трампа, Индия и США также добились прогресса в переговорах по другому напрпавлению. На протяжении долгого периода времени обе стороны боролись за уменьшение размера тарифов при торговле сельскохозяйственной продукцией, медицинскими приборами, цифровыми товарами и другой продукцией. «Наши команды достигли огромного прогресса в заключении всеобъемлющего торгового соглашения, и я надеюсь, что мы сможем заключить соглашение, которое будет иметь большое значение для обеих стран», — сказал Трамп в своих выступлениях вместе с Моди.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время визита семьи Трампов в Индию Мелания и Иванка покорили публику своими нарядами