США ввели новые санкции: подробности

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США ввели новые санкции из -за Ирана против 13 компаний и физических лиц

В Государственном департаменте США сообщили, что Соединенные Штаты вводят санкции против 13 компаний и физических лиц из Турции, Китая, России и Ирака, информирует enovosty.com/news.

Санкции вводятся против физлиц и компаний за их поддержку ракетной программы Ирана. В сообщении Госдепартамента говорится, что США ввели санкции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. А главной причиной введения санкций является необходимость применения всех доступных средств, чтобы блокировать возможность развития Ираном его ядерного потенциала.

В документе Госдепартамента не указано, какие российские компании и физлица находятся в санкционном списке