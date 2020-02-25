Министры сельского хозяйства Восточной Европы подписали декларацию о реформе CAP

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Министры сельского хозяйства Восточной Европы подписали совместную декларацию о реформе CAP

В Варшаве министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии подписали совместную декларацию о реформировании Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза (CAP). Об этом сообщает Europost, информирует enovosty.com/news.

В совместной встрече приняли участие еврокомиссар по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Януш Войцеховский и министры сельского хозяйства восьми стран Восточной Европы.

Во время подписания декларации было сказано, что выравнивание субсидий между государствами-членами ЕС имеет первостепенное значение для обеспечения равных условий и возможностей для всех производителей сельскохозяйственной продукции в ЕС.

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По мнению участников встречи, реализация «Зеленого соглашения» приведет к усилению защиты почвы, воды и воздуха, а также к применению экологически безопасных средств сельхозпроизводителями на протяжении всего производственного цикла. Эти новые стандарты будут более дорогостоящими и потребуют инвестиций и открытие новых рабочих мест. Социально-экономическая стабильность сельского хозяйства должна быть достигнута параллельно с обеспечением экологической устойчивости отрасли.