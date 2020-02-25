Израиль и сектор Газа договорились о прекращении огня после очередной вспышки насилия

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Граница успокоилась во вторник после того, как палестинский чиновник заявил, что Израиль и «Исламский джихад» достигли «взаимного и одновременного прекращения огня» при посредничестве Египта и Организации Объединенных Наций.

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Египта и Организации Объединенных Наций, вступило в силу на границе между Израилем и Газой во вторник после двух дней боевых действий между Израилем и палестинской группой «Исламский джихад»., информирует enovosty.com/news.

Представитель израильских военных заявил, что «Исламский джихад» выпустил 80 ракет по израильским общинам вдоль границы с сектором Газа с воскресенья, в то время как Израиль атаковал объекты в Газе и Сирии, в результате чего погибли три боевика-джихадиста.

На израильской стороне границы никто не пострадал, и многие ракеты были перехвачены израильской системой «Железный купол».

Вспышка насилия произошла за неделю до выборов в Израиле, на которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет добиться пятого срока у власти.

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Граница успокоилась во вторник после того, как палестинский чиновник заявил, что Израиль и «Исламский джихад» достигли «взаимного и одновременного прекращения огня» при посредничестве Египта и Организации Объединенных Наций.

«Этот раунд закончился, и палестинское сопротивление пообещало своему народу, что каждый акт агрессии со стороны сионистской оккупации будет встречаться реакцией сопротивления», — сказал Reuters Хадер Хабиб, высокопоставленный представитель «Исламского джихада».

Израильские военные заявили, что во вторник они вновь открыли дороги возле границы с сектором Газа, которые были закрыты, когда начались боевые действия, и что в этом районе возобновится движение поездов.

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Но, ссылаясь на соображения безопасности, военные закрыли пограничные переходы между Израилем и Газой, за исключением гуманитарных миссий, и запретили палестинским рыбакам выходить в море.

Вспышка насилия произошла в воскресенье, когда израильские войска убили члена «Исламского джихада», который, по словам военных, пытался установить взрывное устройство возле пограничного забора Израиля с сектором Газа.

Видео, широко распространенное в социальных сетях, показало, как безжизненное тело боевика забрал израильский военный бульдозер.

Это вызвало бурю негодования в Газе, вызвав призывы к ответным действиям, за которыми последовали ракеты, выпущенные исламским джихадом.

Источник: Reuters