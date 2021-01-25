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В Испании женщина удивила своих родственников, «воскреснув» после похорон, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » В Испании женщина удивила своих родственников, "воскреснув" после похорон, - Reuters
 
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В Испании женщина удивила своих родственников, вернувшись через девять дней после того, как она была похоронена

В Испании 85-летняя женщина Рогелия Бланко, которая, как считалось, умерла от коронавируса, удивила своих родственников, вернувшись в дом престарелых через девять дней после того, как им сообщили, что она была похоронена. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Когда она приехала здоровой в дом престарелых, где также жил ее муж Рамон Бланко, он был потрясен. «Я не мог в это поверить. Я плакал после смерти моей жены», — говорит Рамон. Оказалось, что умерла женщина, которая жила в комнате вместе с Рогелией Бланко.

В Испании женщина удивила своих родственников, «воскреснув» после похорон, — Reuters

Стало известно, что ошибка произошла, когда Рогелия и другие жители дома престарелых, у которых был положительный результат теста на COVID-19, были переведены в другой дом престарелых для специализированного лечения.

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«Среди переведенных пожилых людей были две женщины, которым была выделена одна и та же комната», — сообщается в фонде San Rosendo, который управляет домом престарелых. Фонд выразил сожаление по поводу «досадного инцидента» и принес извинение


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 303

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